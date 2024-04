Incidente in moto nel Modenese, morto 18enne

Giuseppe Carrino, 18enne di Massa Finalese, è morto all'ospedale di Baggiovara, sempre in provincia di Modena, dove era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 5 aprile, a seguito di un incidente stradale in moto. A dare la notizia è la stampa locale. Il giovane il giorno dell'incidente stava percorrendo via Monte Bianco a Massa Finalese in sella alla sua moto che si è scontrata con un'auto.

Carrino a seguito dell'impatto è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Il 18enne è deceduto all'ospedale nella giornata di lunedì.

La famiglia di Carrino è originaria di Afragola, Napoli, e si era trasferita nel Modenese quando Carrino era un bambino.





