Controlli anti droga dei carabinieri, arrestata coppia

Blitz antidroga ad Afragola per i carabinieri della locale stazione che insieme ai militari del reggimento Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un uomo di 47 anni e la sua compagna 45enne.

Entrambi sono del posto e lui è già noto alle forze dell'ordine.

I carabinieri hanno perquisito l'abitazione dei due e lì hanno trovato e sequestrato 1 chilo e mezzo di hashish e 380 grammi di marijuana. Durante la perquisizione è stata trovata e sequestrata anche la somma in contanti di 5.935 euro ritenuta provento del reato.

Diversi gli appunti e le agende che sono stati sequestrati, utilizzati verosimilmente per la contabilità dello spaccio, così come un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Gli arrestati sono state trasferiti nei carceri di Poggioreale e di Pozzuoli a disposizione dell'autorità giudiziaria.



