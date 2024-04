Napoli, stop per alcune ore alla linea 1 della metropolitana

Problemi alla linea 1 della metropolitana di Napoli si sono verificati nell'arco della mattinata.

Secondo quanto rende noto Anm, "alle ore 10 circa è stato interrotto il servizio metropolitano di linea 1 in esito a ripetuti iRnterventi delle protezioni di sicurezza del sistema di alimentazione elettrica utile alla trazione dei treni". Il protocollo in questi casi prevede un controllo degli impianti in galleria, la verifica delle sottostazioni e di tutti i pantografi dei treni che hanno circolato. L'intervento ha richiesto l'intervento tempestivo di oltre 50 operatori di Anm per poter controllare e rimettere in sicurezza gli impianti ed i treni e ripristinare il servizio entro le 13:30.



