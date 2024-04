Incidenti stradali: tre feriti nell'Avellinese

Tre persone sono rimaste ferite nella tarda serata di ieri in un incidente stradale sulla Statale 90 delle Puglie nel territorio del comune di Grottaminarda. Due auto si sono scontrate frontalmente e nell'impatto uno dei veicoli ha sfondato la recinzione che delimita la carreggiata mentre l'altro si è ribaltato.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno curato sul posto due feriti disponendo il trasferimento in ospedale per un terzo. I Vigili del Fuoco di Grottaminarda hanno messo in rimosso i veicoli incidentati e messo in sicurezza la carreggiata.



