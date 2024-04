Vigliotti,impegno Bei per una ricostruzione sostenibile a Ischia

"La Bei è la banca del clima dell'Unione europea ed è da sempre vicina al territorio italiano. Anche stavolta, con questo rapporto innovativo e grazie alla proficua collaborazione con la Struttura Commissariale, la Bei conferma il proprio impegno per favorire una ricostruzione sostenibile ed efficiente, mirando a rendere l'isola e le sue infrastrutture più resilienti contro futuri eventi meteorologici estremi". Lo ha detto Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, a margine della presentazione del "Rapporto sull'analisi dei rischi e delle vulnerabilità climatiche nell'Isola di Ischia".

"Oltre a finanziamenti a condizioni favorevoli, la Bei offre servizi di consulenza tecnica, gratuiti per le Amministrazioni pubbliche, allo scopo di sostenere la messa a terra di progetti e agevolare l'accesso agli investimenti", ha aggiunto.

"Ringrazio la Bei e la vicepresidente Vigliotti - ha affermato dal canto suo il commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma e delegato all'emergenza frana a Ischia, Giovanni Legnini - per l'importante contributo offerto al complesso e delicato processo di ricostruzione sull'isola di Ischia. Il nostro obiettivo è coniugare messa in sicurezza del territorio e ricostruzione pubblica e privata, nel segno della sostenibilità e della resilienza. Il Rapporto presentato oggi costituisce un contributo prezioso per conseguire tali finalità".



