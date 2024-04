Incidente nella Galleria Laziale a Napoli, morto un motociclista

Un motociclista è deceduto per un incidente stradale verificatosi stamane nella Galleria Laziale a Napoli. Intorno alle 11.15 A. M., 37 anni, alla guida di una Honda SH 300, stava percorrendo il tunnel da Fuorigrotta verso Sannazaro. Per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo cadendo al suolo, probabilmente durante un tentativo di sorpasso di altri veicoli. L'impatto è stato fatale e il motociclista è stato dichiarato deceduto dal personale medico del 118 intervenuto sul posto. Nell'incidente è coinvolta anche un'auto, una Peugeot 208, il cui conducente, un uomo nato nel 1956, è stato trasportato in ospedale per accertamenti al fine di verificare l'eventuale presenza di sostanze tossicologiche o alcolemiche. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati per le indagini, mentre la salma di A. M. è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La Polizia locale sta ricostruendo l'esatta dinamica e le responsabilità dell'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA