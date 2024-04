Due guide per favorire l'accessibilità all'antica Pompei

Un altro tassello per implementare l'accessibilità e la fruizione dell'antica città di Pompei. Il Parco Archeologico aggiunge alle iniziative volte a favorire l'inclusione di tutti i cittadini al patrimonio culturale le guide "Museo per tutti - Pompei", nate dalla collaborazione con l'équipe di Museo per tutti dell'associazione L'abilità onlus in collaborazione con Fondazione De Agostini. Grazie a queste guide, redatte in linguaggio Easy to read e con i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), il Parco archeologico diventa accessibile alle persone con disabilità intellettiva. Le guide realizzate per il Parco Archeologico insieme a L'abilità onlus, saranno presentate il 22 aprile ore 11,00 durante un evento a cui parteciperanno il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, la Responsabile per l'investimento 1.2 accessibilità per la Direzione generale Musei, Maria Rosaria Lo Muzio, la Responsabile per l' accessibilità del Parco, Arianna Spinosa, il Direttore dei servizi di L'abilità onlus, Carlo Riva, Marcella Drago, Segretario Generale della Fondazione De Agostini che ha sostenuto il lavoro di Museo per tutti a Pompei, e le associazioni Il Tulipano Onlus, la Scintilla e il Dismet (Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali) della Federico II con i ragazzi con disturbi dello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva che, nell'ambito dei loro percorsi terapeutici, seguono alcuni progetti finalizzati all'inserimento occupazionale attraverso la fruizione del patrimonio culturale presso e in collaborazione con il Parco. Saranno inoltre presenti alcune classi del Liceo Pascal di Pompei, che partecipano attivamente ad iniziative di inclusione e accessibilità presso il sito di Pompei. Dopo la presentazione alla stampa, sarà possibile partecipare a una visita guidata condotta dall'équipe di 'Museo per tutti' con la guida facilitata.



