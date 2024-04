Colosimo a studenti 'sono incinta, essere madre non è limite'

"Oggi parliamo dell'importanza di ricordare le vite spezzate, ma non perché non pensiamo a quanto sono importanti le vite che arrivano. Parlo così perché in questo periodo sono sensibile. Mi sono sposata e sono incinta, lo dico in pubblico per la prima volta". Così la presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Chiara Colosimo fa detto agli studenti del Morano di Caivano e ai presenti all'evento "Giuseppe Salvia, coraggio e dovere", di essere in stato interessante.

Lo fa mentre parla ai ragazzi dell'importanza dell'esempio che i genitori devono dare ai figli, e fa un breve accenno alle polemiche di questi giorni sui consultori. "Essere madre non è qualcosa che vi deve limitare in quello che dovete fare, voi ragazze dovete e potete dare tutto, e non vi fate dire da nessuno cosa fare".



