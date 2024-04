Volevano controllare i Quartieri Spagnoli, tre giovani arrestati

Avevano 'militarizzato' una strada dei Quartieri Spagnoli, Vico Lungo San Matteo: nelle ore notturne, armati di pistola, controllavano finanche cittadini che non conoscevano e che passavano in quella che ritenevano la loro zona. Non solo, avevano una netta mira espansionistica, volevano ritagliarsi il loro spazio all'interno delle dinamiche criminali dei Quartieri. Per questo tre giovani sono stati arrestati. Diverse le accuse: lesioni personali, porto e detenzione di armi da fuoco, violenza privata, rapina, tutti aggravati anche dalle modalità mafiose.

Su delega del procuratore di Napoli e del procuratore per i Minorenni di Napoli, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare che ha disposto la misura carceraria nei confronti dei tre indagati. Il provvedimento cautelare è scattato agli esiti delle indagini condotte dalla Squadra Mobile dopo il ferimento di un altro giovane, nel novembre 2022. Un agguato da ricondursi proprio alla mira espansionistica dei tre, tenuto conto che la vittima, attualmente detenuta, è da considerarsi elemento di vertice di una famiglia criminale.



