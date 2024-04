Torna Radio Italia Live, concerto a Milano e poi a Napoli

Torna il concerto di Radio Italia Live con un doppio appuntamento in piazza Duomo a Milano il 15 maggio alle 20:40 e, per la prima volta, a Napoli in piazza del Plebiscito, il 25 giugno.

Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, è stato annunciato il cast di 12 stelle della musica, gran parte dei quali hanno partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, che saliranno sul palco di piazza Duomo. Si tratta di Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, Angelina Mango, Gianna Nannini, Noemi, The Kolors, Ultimo. La serata a Milano sarà condotta per questa edizione, non più da Luca e Paolo, ma da dalle voci di Radio Italia.

Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il concerto di Radio Italia Live "unisce Nord e Sud e questo è bello e utile per il Paese". "Sono contento che andrete anche a Napoli dopo essere stati a Palermo" ha aggiunto.

La Radio Italia Live Orchestra anche in questa edizione sarà diretta "dal maestro Bruno Santori - ha ricordato Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia -. Saranno 12 i protagonisti sul palco che eseguiranno tre brani ciascuno, per 36 canzoni che saranno riarrangiate".



