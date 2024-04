Solidarietà per Casamicciola, raccolta fondi per una palestra

Un gesto di solidarietà nei confronti di Casamicciola, il Comune sull'isola di Ischia che si sta ricostruendo dopo la frana del novembre 2022. A Napoli una cena organizzata da Valentina De Nunzio e Ester Chianelli con l'associazione "The Charity Night" ha raccolto infatti 24.000 euro che verranno consegnati al Comune di Casamicciola per costruire una palestra nella scuola pubblica De Gasperi, donando a chi cresce sull'isola un nuovo spazio per fare sport di mattina e nei pomeriggi di tutto l'anno.

"Quest'anno siamo tornate in campo - spiega Valentina De Nunzio - per aiutare la ristrutturazione della palestra alla scuola De Gasperi. Per farlo abbiamo organizzato questo evento benefico al Teatro Posillipo dove hanno partecipato i tanti napoletani che amano Casamicciola e hanno voluto dare un contributo per aiutare i bambini dell'isola". Imprenditori, docenti universitari, professionisti hanno aderito alla cena dando il loro contributo, come spiega Ester Chianelli: "Cerchiamo di abbracciare un progetto ideato quest'anno perché i bambini di Casamicciola possano guardare con ottimismo il loro futuro. Lavoriamo quest'anno e pensiamo già al progetto per l'anno prossimo, ragionando su cosa fare per i giovani e il futuro dell'isola di Ischia, sapendo che Napoli ha un cuore grande ed è pronta a fare gesti importanti".

Alla cena al teatro Posillipo ha partecipato anche Giosi Ferrandino, sindaco di Casamicciola che sottolinea il "rapporto strettissimo - ha spiegato - tra Ischia e Napoli che esiste da sempre. Da stasera si dà la possibilità ai ragazzi nel prossimo futuro di fare attività fisica, sarà un bel segnale per tutti gli ischitani e i casamicciolesi, e io porto qui il loro ringraziamento".



