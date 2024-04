"Neo", cane carabiniere incontra gli studenti di Lacedonia

Una giornata da protagonista per "Neo", il cane dell'Unità cinofila dei carabinieri di Sarno (Salerno) addestrato alla ricerca di sostanze stupefacenti, con i ragazzi dell'istituto comprensivo "Francesco de Sanctis" di Lacedonia, in provincia di Avellino. Guidato dall'istruttore, "Neo", ha dato dimostrazione del suo formidabile fiuto controllando le aree comuni e i bagni dell'istituto alla ricerca di sostanze stupefacenti che ha dato esito negativo. È seguita una esercitazione all'aperto con i giovanissimi studenti in cui "Neo" ha dato prova della sua abilità scovando simulacri impregnati di stupefacente che di volta in volta venivano nascosti nei posti più difficili da scovare.



