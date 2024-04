'Impossibile' da Erri De Luca, la prima al Ridotto Mercadante

Dal romanzo di Erri De Luca lo spettacolo 'Impossibile' debutta il 18 aprile al Ridotto del Mercadante in prima nazionale con la regia di Italo Spinelli (repliche fino a domenica 28 aprile) prodotto dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale. Pubblicata da Feltrinelli nel 2019, è la storia di un interrogatorio che si trasforma in un dialogo su di una stagione italiana Un giovane magistrato interroga un uomo anziano che ha scontato tanti anni in carcere per motivi rivoluzionari.

Nel dialogo emergono le ragioni, i sentimenti, le giustificazioni che portano un essere umano a impegnare la propria vita in maniera definitiva. In scena gli attori Elia Schilton nel ruolo dell'Imputato, Fausto Cabra in quello del Giudice, mentre Antonio Turco è l'Avvocato. Le scene e i costumi sono di Elisabetta Di Pisa; il disegno luci di Carmine Pierri; assistente alla regia è Manuel Di Martino.

"Dalla pagina alla scena, il movimento degli interrogatori nel loro intreccio di visioni diverse che oppongono il magistrato all'imputato, è scandito dall'oralità: sono le parole a creare la dinamica dello spettacolo - spiega Spinelli nelle sue note di regia -. Le tensioni di un passato irrisolto, politico, generazionale, collettivo, e ciò che oggi quelle tensioni rappresentano, è il filo d'acciaio teso a congiungere ogni parola, l'impulso che innesca la moltitudine di verità insite nel duello dei personaggi presenti ed evocati".

Intrecciate all'interrogatorio, si susseguono sette lettere per la donna a cui il protagonista è legato che iniziano tutte con 'Ammoremio'.

