Camposano,Giovanni Mandato nuovo comandante della Polizia Locale

È Giovanni Mandato, primo dirigente della Polizia di Stato da poco in quiescenza, il nuovo Comandante della Polizia Locale di Camposano (Napoli).

L'investitura ufficiale è avvenuta nella sede del Comune ad opera del sindaco Francesco Barbato.

"Il comandante Mandato - ha detto Barbato - è una figura di alto profilo che saprà garantire il rispetto delle norme ma anche rappresentare un presidio di legalità per il nostro territorio. Voglio ricordare - ha proseguito Barbato - che durante la 172ma festa della Polizia di Stato, che si è svolta il 10 aprile scorso, Mandato ha ricevuto l'encomio solenne per l'operazione di polizia giudiziaria che ha condotto a Scampia e che ha portato all'esecuzione di 51 misure di custodia cautelare contro esponenti della camorra".

Mandato sarà affiancato da quattro nuovi agenti della Polizia municipale che hanno da poco firmato i contratti di lavoro in seguito alle procedure concorsuali bandite dall'ente. "Più forte la polizia locale, più sicuri i cittadini" ha concluso il sindaco che ha evidenziato: "Occorre mettere tutte le forze possibili in campo considerato il dilagare di atti delinquenziali e di micro criminalità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA