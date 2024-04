Altro sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei

Ancora uno sciame sismico con decine di scosse nella zona dei Campi Flegrei. La frequenza è iniziata nella serata di ieri ed è continuata per ore. La più forte quella delle 5,38 con magnitudo 2.5. Sui social i residenti hanno riferito di aver avvertito il sisma in particolare nella zona di Lucrino, di Arco Felice e Bacoli.

Qualcuno si è svegliato stanotte riferendo di aver sentito un boato che ha preceduto una delle scosse. Non risultano al momento danni. Già domenica scorsa si era verificato uno sciame sismico che aveva suscitato forte allarme nella popolazione.

Continuano in queste ore le operazioni di verifica esterne agli edifici della zona.



