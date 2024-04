Violenza sulle donne e uomini "maltrattanti", incontro a Napoli

Offrirà l'opportunità di fare un'analisi e una verifica delle innovazioni normative e dell'applicazione dei mezzi di contrasto alla violenza sulle donne e analizzerà anche la figura dell' "uomo maltrattante", il convegno "Facciamo il Punto", organizzato dall'associazione "Donne per il Sociale ONLUS" per domani, 16 aprile (ore 17) nella sala convegni di Banca Fideuram di Palazzo Nunziante, a Napoli.

L'incontro si aprirà con i saluti dell'assessore comunale allo Sport e alle pari opportunità Emanuele Ferrante. Seguiranno gli interventi dei relatori: il vice presidente del Consiglio Regionale Loredana Raia, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Immacolata Troianiello, la dirigente scolastica dei licei "Vittorio Emanuele" e "Giuseppe Garibaldi" Stefania Colicelli, lo psichiatra Piero Preverte, il penalista Luigi Ferrandino, lo psicoterapeuta presidente dell'associazione "A Voce Alta", che si occupa di uomini maltrattanti Fabio Martino e l'attore Patrizio Rispo.

Interverranno il presidente dell'Associazione "Itaca" Fabio Pignatelli e Valeria Alieni del Napoli Calcio Femminile. Il convegno sarà moderato dal giornalista Lorenzo Crea, direttore di "In Italy" e "Retenews 24 ".

"Tra i 'temi caldi' che affronteremo nel convegno figura anche quello degli uomini maltrattanti. Il nostro intento è creare un tavolo di confronto per individuare gli strumenti per combattere questo fenomeno che sta assumendo sempre maggiori dimensioni", ha affermato la presidente di "Donne per il Sociale ONLUS" Patrizia Gargiulo.



