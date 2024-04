Straniero accoltellato durante una festa, indagano i carabinieri

I carabinieri sono intervenuti, la scorsa notte, all'ospedale "Cardarelli" di Napoli per una persona ferita.

Poco prima personale medico aveva trasferito al pronto soccorso un 31enne dello Sri Lanka con ferite multiple da arma da taglio. Dalle prime indagini tuttora in corso i carabinieri hanno constatato che l'uomo sarebbe stato ferito durante una festa a via Ponti Rossi, a Napoli. La vittima è stata sottoposta ad intervento chirurgico, è in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri della compagnia Vomero proseguono per ricostruire l'intera vicenda e individuare i responsabili.



