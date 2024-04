Carabinieri morti nel Salernitano, deceduto anche anziano ferito

E' morto questa mattina anche il 75enne di Campagna (Salerno), Cosimo Filantropia, rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale nel quale persero la vita i due carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore e l'appuntato scelto Francesco Ferraro. Sale quindi a tre il bilancio delle vittime dell'incidente di otto giorni fa per il quale è indagata per omicidio stradale la 31enne di Campagna, Nancy Liliano, alla guida di un suv bianco. Al momento la salma del pensionato si trova, sotto sequestro, all'obitorio dell'ospedale di Battipaglia.

Il sindaco di Campagna, un altro giorno di dolore

"Sono profondamente addolorato per la morte di Cosimo Filantropia. Al momento la salma del pensionato si trova, sotto sequestro, all'obitorio dell'ospedale di Battipaglia. E' stata disposta l'autopsia. Conoscevo Cosimo, era un amico, viveva nel centro storico. Conosco la sua famiglia al quale rivolgo il mio cordoglio e la mia vicinanza. Spero che tragedie del genere non accadano più. Campagna si prepara a vivere un altro giorno di dolore per la perdita di un suo concittadino". Lo ha detto all'ANSA, il sindaco di Campagna (Salerno), Biagio Luongo ricordando la terza vittima dell'incidente stradale nel quale sono morti anche i due carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore e l'appuntato scelto Francesco Ferraro ed è rimasto ferito un terzo carabiniere, Paolo Volpe.



