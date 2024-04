A Comicon anteprima di "Falla girare 2" e concerto di Sakimoto

A dieci giorni dall'inizio di Comicon Napoli (25-28 aprile, Mostra d'Oltremare), il festival si arricchisce con un evento cinematografico con la banda di "Falla girare", che sta per tornare con una nuova missione da compiere.

Giampaolo Morelli, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Desirée Popper, Valeria Angione e Gianfranco Gallo incontreranno il pubblico e presenteranno in anteprima "Falla girare 2 Offline", film diretto e con protagonista Giampaolo Morelli, domenica 28 aprile, al Teatro Mediterraneo. Nel film il mondo versa in un'inedita modalità: è completamente offline. A causa di un virus, internet non esiste più, quindi niente più e-mail, whatsApp, 5G, social networks. Tutti sembrano, loro malgrado, essersi rassegnati a questa nuova condizione di vivere la quotidianità, compreso Natan che, sfumato il suo lavoro da influencer, si è dovuto reinventare promoter di attrezzature per la casa nei supermercati. Le cose non vanno meglio per suo fratello Arturo e i suoi amici, l'ex spacciatore Oreste e il giornalista Guglielmo.

Per la XXIV edizione del festival, Comicon organizza anche un evento unico: il primo concerto dedicato all'Ennio Morricone della musica videoludica, Hitoshi Sakimoto, con "New Gaming Worlds" che celebrerà uno dei più importanti compositori della storia dei videogame con l'esecuzione della Nuova Orchestra Scarlatti. Dai primi anni duemila ad oggi, sono più di 180 i brani che l'artista nipponico ha scritto o prodotto, regalando un'infinità di emozioni ai gamer di tutte le età.

Venerdì 26 aprile a Comicon ci sarà Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, che con le oltre 200 puntate e più di 50 milioni di visualizzazioni è ormai diventato un punto di riferimento dei podcast comedy italiani, che farà una puntata d'eccezione dal vivo dall'Auditorium della Mostra d'Oltremare.

Ospite della puntata, Dario Moccia. L'evento prevede un biglietto aggiuntivo.

In anteprima assoluta a Comicon Napoli, arriva poi The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes. Venerdì 26 aprile il pubblico di Comicon potrà infatti guardare i primi 16 minuti del film vincitore del prestigioso Annecy International Animation Film Festival, per la regia di Tomohisa Taguchi.

L'autore Magister dell'edizione 2024, Igort, presenta infine le opere di cinque autori internazionali da lui selezionati nella mostra "Igort presenta: 5 rotte possibili": il cinese Woshibai, il britannico James Harvey, la francese Elene Usdin, e gli italiani Cammamoro e Wamu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA