Per problemi tecnici interrotta tratta della Circumvesuviana

Per inconvenienti tecnici risulta interrotta una tratta della Circumvesuviana.

Inizio di mattinata all'insegna dei disagi per gli utenti che si servono delle linee vesuviane gestite da Eav. Stando a ciò che comunica l'Ente Autonomo Volturno, "causa problemi tecnici, la circolazione ferroviaria è interrotta tra Striano e Sarno".

Per questo motivo i treni in partenza da Napoli limitano la corsa a Striano ed i treni per Napoli effettueranno partenza da Striano. Sempre Eav fa sapere che verrà istituito un servizio sostitutivo con autobus.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA