Anteprima del Lotteria di trotto il 14 aprile sul lungomare

Domenica 14 aprile nell'ambito della competizione automobilistica "Napoli Racing Show" sul lungomare di Napoli, ci sarà spazio anche per l'anteprima della storica corsa internazionale di trotto, il Gran Premio Lotteria, la cui 75esima edizione è in programma il prossimo 1 maggio all'Ippodromo di Agnano.

Tra le attività organizzate per la promozione del gran premio ippico, sfilerà sul circuito di gara, sotto le tribune del pubblico fronte mare, la campionessa di trotto Brezza Du Kras con il proprietario Gennaro Riccio, la stessa scuderia del vincitore in carica Vernissage Grif (edizioni 2022 e 2023), che lanceranno da Napoli il guanto di sfida per il gran premio internazionale del 1 maggio.

"Si avvicina il gran premio Lotteria e grazie all'opportunità offerta dal Racing Show avremo l'occasione di far conoscere a tutti la plurivincitrice in carriera Brezza Du Kras e le gesta del detentore del titolo Vernissage Grif, rispettivamente nipote e figlio di Varenne, annunciati al via nell'edizione 2024" spiega Pier Luigi D'Angelo presidente Ippodromi Partenopei. A Vernissage appartiene anche il record della corsa di Agnano, siglato lo scorso anno in finale in 1.09.6 ed il record europeo di 1.08.0 al km nel recente Criterium de Vitesse.

In distribuzione domenica sul lungomare, i dirigenti di Agnano hanno predisposto anche gadget e biglietti di ingresso omaggio per il pubblico presente che quindi potrà assistere gratuitamente alla kermesse ippica inserita nel selettivo UET Elite Circuit 2024 del trotto europeo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA