Sosta abusiva blocca uscita asilo, protesta alunni a Napoli

Protesta a Napoli delle mamme di alunni di una scuola dell'Infanzia del rione Sanita' dopo che sconosciuti, per parcheggiare in area vietata le loro auto, hanno rimosso dei paletti installati nei giorni scorsi dalla Municipalità proprio per garantire un sicuro deflusso dei piccoli all'uscita dalle aule. I veicoli in sosta, infatti, ostruendo l'accesso di una scalinata, costringono i bimbi ad un lungo percorso alternativo che li vede pericolosamente condividere gli stretti vicoli con il traffico di auto e motorini.

''Abbiamo tinto con vernice rosso sangue quello che restava dei paletti tagliati con il flex - ha spiegato Pina Conte, dirigente della scuola paritaria e primaria dell'infanzia Papa Giovanni XXIII - volendo sottolineare che questo per noi e' un fatto grave, un crimine contro l'infanzia. A questo tipo di sopruso io e tutte le mamme non ci stiamo più e non ci arrenderemo al fatto che in questo quartiere regni ancora tanta illegalità".

"Rimetteremo al loro posto i paletti - ha garantito alle mamme Fabio Greco, presidente della terza Municipalità che ha partecipato al momento di protesta - e ribadendo che saremo sempre dalla parte dei bambini e contro ogni tipo di abuso". Gli alunni hanno occupato simbolicamente la scalinata esponendo cartelloni e gridando slogan.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA