Sgambati, sarà permanente il tavolo di crisi su Caserta

"Si è conclusa la riunione del tavolo di crisi su Caserta. Abbiamo apprezzato che l'assessore Marchiello voglia renderlo permanente anche perchè ci sono ancora troppe vertenze non risolte". Lo ha detto il segretario generale di Uil Campania e Napoli, Giovanni Sgambati che ricorda: "alla Softlab di Maddaloni gli ammortizzatori sociali scadono a giugno, alla Jabil di Marcianise non vi è ancora una prospettiva possibile, alla Nurol di Pignataro Maggiore la multinazionale turca ha deciso di dismettere il sito".

Secondo Sgambati "è necessaria una forte condivisione anche ai tavoli ministeriali per trovare possibili investitori ma allo stesso individuare soluzioni per il prosieguo degli ammortizzatori sociali. Su questo il tavolo si è aggiornato in modo permanente e questo è un dato positivo per lavorare congiuntamente".



