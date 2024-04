Rettore a studenti Federico II, lavoriamo insieme su stop guerra

"La Federico II non è la vostra controparte, sta lavorando con voi in un percorso costruttivo.

Non so se riusciremo a fermare la guerra ma almeno siamo pronti a fare sentire insieme che noi non vogliamo questa guerra". Lo ha detto il rettore della Federico II di Napoli Matteo Lorito in una grande riunione con circa 700 studenti dell'ateneo partenopeo in una sala del Palazzo di Vetro di Giurisprudenza.

L'incontro è stato deciso dopo i quattro giorni di occupazione degli uffici del rettorato da parte della Rete Studentesca per la Palestina che è stato lasciato stamattina dagi studenti in vista di questo incontro. "Noi non siamo - ha detto Lorito - in silenzio ma in un silenzio operoso, ci occupiamo di interazione tra popoli diversi. Io oggi vi ringrazio di questa assemblea straordinaria e vi dico che siamo pronti a portare il frutto del dibattito negli organi dell'ateneo. Io oggi non vi parlo da Rettore, ma da persona normale con voi: ci conviene davvero interrompere i rapporti con le università di Israele in questo momento o ci conviene un dialogo con questi atenei per arrivare a una moratoria? Non ci conviene cercare di rafforzarle perché possono aprire un percorso verso la pace? Ve lo chiedo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA