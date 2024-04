Blitz antidroga nel quartiere San Lorenzo a Napoli

Blitz antidroga nel quartiere San Lorenzo da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella. A finire in manette un 50enne già noto alle forze dell'ordine. Dopo un prolungato servizio di appostamento i carabinieri hanno bloccato l'uomo nell'androne del palazzo dove vive. Perquisito, è stato trovato in possesso di 121 dosi di marijuana per un peso complessivo di 524 grammi, di un bilancino di precisione e di numerose bustine verosimilmente utilizzate per il confezionamento dello stupefacente. Sequestrata anche la somma di 35 euro, ritenuta provento del reato.

L'arrestato, ora in carcere, è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA