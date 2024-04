Sonoro Quartet in concerto nella Villa Pignatelli di Napoli

Brani di Franz Joseph Haydn e Bela Bartòk per "Dancing on strings", l'inusuale performance di musica e danza che il Sonoro Quartet, ensemble d'archi belga - tra i vincitori del progetto europeo Merita (Music, Cultural Heritage and Talent) - presenterà domenica prossima (14 aprile) a Napoli. Sarah Jégou-Sageman e Jeroen De Beer al violino, Séamus Hickey alla viola e Léo Guiguen al violoncello, ai quali si aggiunge in scena per l'occasione il danzatore Giacomo Calabrese, sono i protagonisti del prossimo appuntamento di Una domenica con musica! la rassegna multidisciplinare ideata per il Museo di Villa Pignatelli dall'Associazione Alessandro Scarlatti, in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Campania e con la Fondazione Emiddio Mele.

"Inaugurata domenica scorsa dal Duo Colbran - sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti - la rassegna proseguirà fino al 26 maggio nella preziosa cornice della Veranda Neoclassica del Museo della Riviera di Chiaia".

Tra gli appuntamenti annunciati si segnala, domenica 21 aprile, Father and Son - Inseguendo Chet Baker, concerto biografico, scritto da Stefano Valanzuolo in dedica al jazzista statunitense, con Antonello Cossia, nel ruolo di voce guida, e con i musicisti Francesco Scelzo (chitarra) ed Enrico Valanzuolo (tromba). A seguire, domenica 5 maggio, gli olandesi Adam Quartet presentano What's the word? in cui la poesia di Samuel Beckett viene messa a confronto sia con l'opera Septem verba Christi in cruce di Franz Joseph Haydn (nella versione per quartetto d'archi del 1787) sia con il brano Five Fizzles (for Samuel Beckett) del compositore e contrabbassista inglese Barry Guy (Londra, 1947).

Letteratura e musica si uniscono, domenica 19 maggio, anche nel recital Frammenti su tutto (il Manfred) con Duilio Meucci (alla chitarra romantica) e Massimo Finelli (voce recitante).

Chiude la rassegna, domenica 26 maggio, il Quartetto Mitja con Echi lirici da Mendelssohn e Donizetti a Gianfrancesco Malipiero.



