Napoli: Baretta, 2024-'25 anni decisivi per guarigione conti

"Il 2024 e il 2025 sono gli anni decisivi per raggiungere un'irreversibile condizione di fuori pericolo e proseguire in una sicura convalescenza e avviarci, senza ricadute, verso una, non breve, ma costante, guarigione".

Lo ha detto l'assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta, nella relazione con cui ha illustrato all'aula il bilancio preventivo 2024-2026.

Sul fonte dei numeri, Baretta ha evidenziato che l'esposizione finanziaria (disavanzo+debito finanziario) è passata dai 5 miliardi del 2021 a 4 miliardi 332 milioni di euro del 2023, con una riduzione complessiva di 759 milioni ed è stato registrato un attivo netto di 54 milioni. Risorse che - ha ricordato Baretta - "essendo il Comune in pre dissesto, non possiamo utilizzare perché vanno a scontare l'ultimo anno del piano di riequilibrio e stiamo ponendo al Governo l'esigenza che questo risultato positivo di bilancio sia utilizzabile almeno per abbassare ulteriormente il disavanzo dell'anno successivo a quello nel quale si registra l'avanzo".

L'assessore ha definito "significativi" il dimezzamento del debito commerciale (da 305 a 178 milioni) e la riduzione dei tempi di pagamento, passati da 174 giorni nel 2022 a 99 giorni al 31 dicembre 2023. Tempi che - ha evidenziato l'assessore - "stanno ulteriormente scendendo verso i 50 giorni". Baretta ha inoltre ricordato "il miglioramento del rating del Comune" ed ha riferito che nella prima revisione di marzo 2024 "Fitch ha riconfermato per il Comune di Napoli la valutazione BB+ con out look positivo".

Assessore Bilancio, rispettati adempimenti Patto per Napoli

"Il Comune di Napoli ha rispettato tutti gli adempimenti, non solo fiscali, contenuti e previsti dal Patto per Napoli". Lo ha affermato l'assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, nel corso della relazione con la quale ha illustrato al Consiglio il bilancio preventivo 2024-2026, sottolineando che "senza il Patto tutta la nostra buona volontà e capacità sarebbero state vane" e che il Patto "ha messo in moto un processo di definizione strategica degli obiettivi da perseguire e una riorganizzazione amministrativa senza precedenti". Per quanto riguarda i risultati raggiunti dall'attuazione delle indicazioni contenute nel Patto per Napoli, è stato evidenziato che dall'aumento dell'Irpef dello 0,2, con esenzione fissata a 12mila euro, l'accertato risulta di circa 10 milioni; dall'addizionale sui diritti di imbarco di 2 euro per i passeggeri in partenza da Capodichino, entrata in vigore l'8 aprile 2023, la stima iniziale di almeno 10 milioni di entrate per il 2023 "è stata rispettata". Sul fronte della riscossione, Baretta ha ricordato che al 31 marzo 2024 sono state spedite quasi 540 mila cartelle per un corrispettivo di 502 milioni e il recupero, dopo i primi 4 mesi di attività della società Napoli Obiettivo Valore, è di quasi 37 milioni complessivi. Tuttavia il valore dei contribuenti morosi è di quasi 2 miliardi di cui 800 milioni Tari; 770 multe; 250 Imu; 70 Cosap/pubblicità. Per quanto riguarda il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare, misura anch'essa contenuta nel Patto, a seguito dell'accordo con Invimit, si è proceduto con la prima assegnazione di 6 immobili e 3 caserme per un valore complessivo di 46.590.000 di euro, che corrispondono ad un'entrata per il Comune di 16.077.000 euro.

Comune destina ad Anm 48 mln nel 2024, quota aumenta nel 2025

Nel 2024 il Comune di Napoli destina all'Anm (azienda della mobilità) 48 milioni di euro che diventano 50 milioni nel 2025. Questo è quanto contenuto nel testo del bilancio preventivo 2024-2026, varato dalla giunta Manfredi lo scorso 15 marzo e presentato oggi in aula. Confermati nel 2024, i 78 milioni a Napoli Servizi, il cui contratto di servizio scadrà il 31 dicembre 2024 e dunque - si legge nella relazione dell'assessore al Bilancio, Baretta - "anche in previsione del processo di riorganizzazione, le previsioni per il 2025 e 2026 sono decurtate di un ipotetico 10 per cento circa". Sistema delle società partecipate per cui - ha evidenziato l'assessore - "è arrivato il momento di concludere il riordino di cui molte volte abbiamo parlato". Da qui l'invito ai consiglieri ad avviare una discussione "conclusiva" in sede di commissione appena conclusa la sessione di bilancio affinchè entro giugno 2024 si posa giungere a una delibera.



