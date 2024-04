Misiani a Picierno, non un codice etico ma rispetto delle regole

"La segretaria Schlein sta portando avanti una istanza di rinnovamento del Partito Democratico di cui si avverte il bisogno nella comunità politica del Pd. Noi in Campania abbiamo varato ieri delle regole a cui lavoravamo da settimane, che non sono un nuovo codice etico, perché il codice etico il Pd ce l'ha dal 2008, ma sono regole per la trasparenza delle candidature". Lo ha detto Antonio Misiani, senatore e commissario del Pd in Campania, a margine di un incontro all'Unione Industriale di Napoli sulle elezioni europee. Regole, spiega Misiani, che "ci permetteranno di rafforzare il vaglio preventivo sulle donne e gli uomini che presenteremo nelle liste del Partito Democratico in relazione ai criteri del codice etico del Pd, del codice antimafia, delle regole che dobbiamo fare rispettare per presentare liste che siano all'altezza della domanda di trasparenza e di legalità che emerge dai cittadini".

Replicando all'europarlamentare campana del Pd Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Ue, che ha tra l'altro sottolineato, appunto, che il codice etico esiste già da molti anni, Misiani ha detto: "Ho letto quello che ha affermato Pina Picierno e credo che il senso di quello che stiamo facendo in realtà vada nella direzione che lei auspica: il tema non è un nuovo codice etico per il Pd, ma fare rispettare efficacemente le regole che ci siamo dati. E poi naturalmente queste regole fanno parte di quello che è necessario fare: prima di tutto, lavorare per presentare ai cittadini una proposta politica all'insegna della serietà, del rigore, della competenza, di quello che i cittadini chiedono alla politica e in particolare al Partito Democratico".



