Le azioni della polizia di Stato, in un periodo di crescenti tensioni internazionali, spesso "presentano rischi personali, come avvenuto anche di recente. Ho manifestata la mia solidarietà e vicinanza al capo della polizia con la ferma condanna nei casi in cui vengano aggrediti agenti nello svolgimento dei loro compiti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i vertici della Polizia di Stato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA