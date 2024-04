A Napoli mostra 'The world of Banksy-the immersive experience'

L'Arena Flegrea Indoor annuncia una nuova esposizione per il prossimo autunno: dall'11 ottobre al 4 maggio 2025, Napoli abbraccerà l'arte di Banksy con la mostra "The World of Banksy - The Immersive Experience". "Con l'incredibile maestria del misterioso artista di Bristol - famoso per il suo approccio provocatorio e la sua abilità nell'incanalare il pensiero critico attraverso l'arte - questa mostra immersiva - rilevano i promotori - presenta oltre 30 opere di Banksy, tra cui spiccano 'Ozone Angel', 'Steve Jobs', 'Napoleon' e 'Waiting In Vain', affiancate da creazioni e murales realizzati da giovani artisti anonimi provenienti da tutta Europa". Un percorso espositivo che offre uno sguardo ravvicinato a più di 130 opere che narrano il mondo dell'enigmatico artista britannico, celebre per la sua presa ironica su temi politici e sociali.

Accanto alle opere iconiche che hanno reso Banksy un punto di riferimento globale, la mostra include una sezione video speciale che svela la storia e il messaggio sociale dietro i celebri murales disseminati per le strade del mondo.

Affermano ancora gli organizzatori dell'evento: "Dopo aver lasciato un'impronta indelebile in città come Roma, Milano e Torino e aver percorso un itinerario che ha attraversato Parigi, Barcellona, Praga, Bruxelles e Dubai, le opere di Banksy giungono finalmente a Napoli, una città vibrante e accogliente, dove ogni giorno nuove esperienze attendono i viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. The World of Banksy è un viaggio emozionante e stimolante nel cuore della creatività contemporanea e della street art".

Arena Flegrea Indoor, si mette in evidenza, "è il nuovo spazio espositivo di Napoli. Una nuova location concepita per ospitare mostre, esposizioni e grandi eventi tutto l'anno, allestita nel foyer dell'Arena Flegrea, alla Mostra d'Oltremare.

Uno spazio che punta a diventare uno dei principali poli culturali della città partenopea". I biglietti per visitare la mostra di Banksy all'Arena Flegrea Indoor sono disponibili in prevendita da lunedì 8 aprile.



