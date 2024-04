Salvini, con Manfredi si dialoga, con altri è difficile

"Quando trovo dei sindaci con cui parlare delle cose da fare, senza ideologie e preconcetti, sono felice. C'è qualche sindaco di sinistra con cui è difficile dialogare. Devo dire che con il sindaco di Napoli si dialoga, ciascuno rivendicando la propria appartenenza e area culturale".

Lo ha detto il leader della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che oggi ha avuto un incontro con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nella sede del Comune partenopeo.

Salvini ha riferito che con Manfredi ha parlato della metropolitana, riferendo di voler tornare in città per le inaugurazioni previste a luglio, di un progetto di Autostrade per la Tangenziale di Napoli e del Salva-casa.

Salvini, Manfredi mi ha parlato del progetto per la tangenziale

"Il sindaco mi ha sottoposto un progetto di Autostrade per l'Italia del valore di alcune centinaia di milioni di euro per realizzare una nuova bretella e liberare l'area dell'ospedale, l'area nord da traffico, code e caos, Mi sono impegnato a parlare con l'amministratore delegato di questo progetto". Lo ha riferito il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che oggi a Palazzo San Giacomo ha avuto un incontro con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Salvini ha riferito che durante il colloquio non è stato affrontato il tema del pedaggio della Tangenziale. Il ministro, nel sottolineare che "non è un progetto Anas, ma di Autostrade", ha ricordato che "comunque passa per il Ministero e dunque lo seguirò".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA