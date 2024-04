La Lega torna nel Consiglio comunale di Napoli

La Lega può contare da oggi su due consiglieri comunali a Napoli: sono Bianca Maria D'Angelo e Domenico Brescia. Il loro passaggio nelle file del Carroccio è stato ufficializzato oggi in occasione di una conferenza stampa cui ha partecipato il leader della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

Alle elezioni comunali del 2021 D'Angelo era stata eletta nelle file della lista Napoli Capitale mentre Brescia con Forza Italia. Successivamente Brescia era passato in Italia Viva, dunque in maggioranza, e ora approda all'opposizione con la Lega. I rappresentanti della Lega, tuttavia, non potranno formare un gruppo per la cui costituzione sono necessari tre consiglieri. La Lega era già stata presente in Consiglio nell'ultima amministrazione de Magistris, con il consigliere Vincenzo Moretto. Alle comunali del 2021, la lista della Lega fu esclusa dalla competizione elettorale per motivi formali.

Salvini, in Consiglio non c'è due senza tre

"Il Comune per me da ministro e da cittadino è la realtà più bella. Sono qui oggi non per salutare formalmente la nascita del gruppo per cui servono tre consiglieri, ma non c'è due senza tre". Lo ha detto il segretario nazionale della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto oggi a Napoli alla conferenza stampa con cui è stato ufficializzata l'adesione di due consiglieri comunali alla Lega. "Quello di Napoli non è un Comune a caso per mille motivi - ha aggiunto -, nei giorni in cui la Lega festeggia i 40 anni di battaglia politica per me essere qui è un'emozione. Bianca D'Angelo e Domenico Brescia sono pronti a dare battaglia per Napoli, per la Campania, per i cittadini con la bandiera della Lega. E' una storia di lealtà, di coerenza, di coraggio e di messa a disposizione della comunità della Lega che ha 500 sindaci in tutta Italia da Nord a Sud e 5mila amministratori locali".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA