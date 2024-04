Calzona, prendere gol mi disturba tantissimo

"Non è un problema di atteggiamento: abbiamo un potenziale offensivo di livello, ma questo problema difensivo mi disturba tantissimo". Dopo la vittoria per 4-2 a Monza, Francesco Calzona analizza innanzitutto ciò che non gli è piaciuto: i gol incassati "Oggi abbiamo concesso due occasioni e abbiamo preso due gol: la cosa mi disturba", spiega l'allenatore del Napoli. "È un problema di squadra, perché si va a pressare male. In 21 giorni abbiamo giocato 7 partite e quando giochi così tanto il tempo per allenarti è minimo. Poi sono contento che facciamo gol, ma è vero che abbiamo giocatori di grande qualità".



