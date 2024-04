Sciopero di 4 ore, annunciati disagi per gli utenti di Eav

Sciopero di quattro ore: disagi per gli utenti dei mezzi Eav. L'Ente Autonomo Volturno annuncia infatti che giovedì 11 aprile Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore, dalle ore 9 alle ore 13.

Questa la motivazione: "Zero morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale e per un nuovo modello sociale di fare impresa".

Durante l'orario di sciopero, fanno sapere dall'azienda di trasporto, "l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero".

Per visualizzare gli avvisi completi, dove sono riportate le partenze garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia, basta consultare il sito www.eavsrl.it.



