Caso di meningite nell'Avellinese, paziente al "Cotugno"

Un caso di meningite si è verificato a Solofra, in provincia di Avellino. Il paziente, un 45enne dirigente di un'azienda pubblica, dopo essere stato ricoverato all'ospedale "Moscati" di Avellino, dove è stata accertata la positività al virus, è stato trasferito nel reparto malattie infettive del "Cotugno" di Napoli. Dopo la comunicazione del sindaco, Nicola Moretti, il DipartimentO prevenzione della Asl di Avellino ha attivato i previsti protocolli. In via precauzionale sono stati sospesi eventi e manifestazioni pubbliche. Le autorità sanitarie raccomandano prudenza evitando inutili allarmismi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA