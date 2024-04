Aggredisce la madre e poi i poliziotti, donna arrestata

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territori sono intervenuti in zona porta Nolana, a Napoli, per la segnalazione di una donna aggredita dalla figlia.

I poliziotti, giunti immediatamente presso l'abitazione della donna hanno notato la stessa in forte stato di agitazione e con il volto tumefatto e, poco distante, hanno visto un'altra donna, in evidente stato di alterazione psicofisica, con accanto una bottiglia di alcool semi vuota.

Quest'ultima, anche dinnanzi ai poliziotti, ha dato in escandescenze minacciando e aggredendo fisicamente dapprima la madre, come già avvenuto in precedenti occasioni, e successivamente anche gli agenti fino a quando è stata bloccata.

Una 33enne della Biellorussia, è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.



