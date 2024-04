Marican Holding, investimenti per 350 mln tra Napoli e Caserta

Un nuovo piano di investimenti di circa 350 milioni di euro che interesserà i territori delle province di Caserta e Napoli è stato presentato da Marican Holding, il gruppo industriale guidato dai fratelli Carlo, Ferdinando e Michele Canciello. La road map tracciata dall'azienda prevede, entro il 2027: la realizzazione di più impianti fotovoltaici per un totale di oltre 55 megawatt per la produzione di energia green, prevedendo un investimento di circa 50 milioni di euro; la costruzione di 3 alberghi, con 416 camere più 55 mini alloggi attrezzati, e di due strutture, una residenziale ed una commerciale, per un investimento di circa 120 milioni di euro; la costruzione di circa 400.000 metri quadrati di immobili industriali, da destinare alla logistica sostenibile e intermodale nelle aree industriali di Nola, Marcianise e Carinaro, per un investimento di circa 180 milioni di euro.

"Gli sforzi profusi negli ultimi anni - afferma Ferdinando Canciello, ceo di Marican Holding - ci hanno consentito di posizionarci sul mercato come modello virtuoso di sviluppo del territorio, rendendo il nostro gruppo un esempio di riferimento europeo in materia di logistica integrata, intermodale e sostenibile. Da qui al 2027, realizzeremo ulteriori e importanti investimenti che, oltre a contribuire al rafforzamento e all'efficientamento del sistema logistico della regione Campania e dell'intero Mezzogiorno, daranno un forte impulso al processo di transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi neutralità carbonica, grazie alla realizzazione di impianti fotovoltaici della capacità di 55 megawatt. Un piano industriale che rispetta gli obiettivi sviluppo sostenibile e che ci permetterà di attrarre grandi aziende sul territorio, alimentando un circuito virtuoso investimenti-nuova occupazione".



