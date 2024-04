Cesaro (Iv),solidarietà a Mastella, Calenda rinunci all'immunità

"L'agitazione di Carlo Calenda in questi giorni è tale che non fa nulla per nasconderlo, con tweet sgangherati ogni mezz'ora e insulti". Così in una nota Armando Cesaro, responsabile Enti Locali di Italia Viva.

"Comprendo che vedere i sondaggi che accreditano Azione al 2% non sia piacevole, comprendo che vedere le altre forze liberal-democratiche costruire un progetto politico di largo respiro a cui lui ha detto, per motivi personali e non certo politici, di non voler aderire comporti le pressioni dei suoi, smarriti di fronte a tante inconclusionate decisioni, ma questo non gli dà l'alibi per diffamare liberamente.Peraltro, come diceva Nenni, gareggiando a fare i puri, troverai sempre uno più puro che ti epura. Calenda farebbe bene quindi a guardare in casa propria prima di insultare gli altri", prosegue Cesaro.

"Esprimo quindi la mia solidarietà a Clemente Mastella e rinnovo a Carlo Calenda il mio appello: la smetta di fare il leone da tastiera, venga in tribunale e rinunci all'immunità sia per quanto riguarda il procedimento per diffamazione che gli ho intentato contro, sia per quello che intenterà Mastella", conclude.



