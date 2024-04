Marotta, Acerbi-Juan Jesus rimane pagina amara

"Acerbi? Siamo stati zitti volutamente, è una pagina amara comunque la si veda. Noi abbiamo chiesto ad Acerbi di farci il resoconto di quello che è successo in campo. Lui ha raccontato la sua verità, noi non avevamo dubbi nel credere alla sua versione e non avevamo riscontri di un comportamento di discriminazione razziale nei confronti dell'avversario. Pertanto lo abbiamo affiancato con il nostro avvocato e il giudice ha espresso la sua posizione". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Dazn prima della sfida contro l'Empoli.

"L'Inter è sempre a favore di ogni iniziativa contro qualunque discriminazione - ha aggiunto Marotta -. Noi condanniamo ogni tipo di razzismo e siamo al fianco di Juan Jesus da questo punto di vista. La sentenza va rispettata, Acerbi è un professionista e una persona seria, non credo possa scherzare su questi argomenti". "Ovviamente Acerbi è stato condizionato da tanti attacchi - ha concluso Marotta - ma è abituato ad affrontare la vita con grande determinazione. Ha avuto gravi problemi di salute, è un uomo con la U maiuscola. Saprà venir fuori anche da questa questione"



