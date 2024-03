Auto distrutta dalle fiamme a Montoro, in provincia di Avellino. L'incendio si è verificato poco dopo la mezzanotte corsa in via Varese nella frazione Torchiati. L'auto era parcheggiata nei pressi dell'abitazione del proprietario. È intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino che ha ultimato le operazioni di spegnimento iniziate dai residenti. Rilievi sono stati effettuati dai carabinieri per stabilire l'origine del rogo.



