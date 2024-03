Un torneo a Napoli in memoria dei ragazzi del Melarancio

Un progetto di sport e condivisione che vuole mantenere vivo il ricordo della tragedia avvenuta il 26 aprile del 1983, quando 11 ragazzi del quartiere Arenella di Napoli frequentanti la Scuola Media D'Ovidio-Nicolardi persero la vita in un incidente stradale nella galleria "Melarancio" sull'autostrada A/1 mentre erano in viaggio d'istruzione: è questo l'intento del "Torneo 11 fiori del melarancio", organizzato dal Centro Sportivo D'Ovidio Nicolardi giunto quest'anno alla quarta edizione.

Il torneo vuole dare spazio a tutte le associazioni sportive che condividano socializzazione, integrazione, passione agonistica, fair play: oltre 300 i partecipanti, di varie associazioni sportive.

"Teniamo molto a questo torneo perché per noi è importante mantenere vivo il ricordo degli 11 ragazzi della nostra scuola che persero la vita in viaggio d'istruzione, abbiamo pensato di farlo con la pratica sportiva affinché i valori sani dello sport fossero associati ai ragazzi del Melarancio", spiega il professor Giuseppe Crosio, promotore della manifestazione. "A Maggio a conclusione delle attività organizzeremo una giornata in cui premieremo i vincitori e inviteremo come sempre anche i parenti dei ragazzi del Melarancio, ringrazio la preside della D'Ovidio Nicolardi, Maria Parascandolo, per il sostegno che ha dato alla nostra iniziativa".



