Torna a Napoli il 13 e 14 aprile 'Quattrozampeinfiera'

Un weekend all'insegna del divertimento e dell'interazione tra animali e proprietari si avvicina con Quattrozampeinfiera a Napoli, un evento dedicato agli animali da compagnia che si terrà sabato 13 e domenica 14 aprile presso la Mostra D'Oltremare. Saranno proposte una varietà di attività coinvolgenti per cani, tra cui AquaDog, Agility, e CaniCross, per mantenere sia loro che i loro proprietari in forma. Ci saranno anche sessioni di toelettatura e molte opportunità per lo shopping. Il programma permetterà ai partecipanti di far provare ai loro cani attività sportive uniche e poco conosciute, sotto la guida di educatori cinofili esperti. Inoltre, ci saranno attività ludiche e formative per rafforzare il legame con i propri animali, suggerimenti pratici per mantenerli puliti, e occasioni per imparare ad impartire comandi di base, oltre alla scoperta delle similitudini e delle differenze tra i sensi umani e quelli dei cani. In questa tappa partenopea si terrà anche il premio Animal Travel Award, in collaborazione con il Gruppo Italiano Stampa Turistica (Gist), che sarà assegnato alle strutture più meritevoli promotrici del turismo "a sei zampe". Il premio interesserà numerose categorie per valorizzare le strutture ricettive pet friendly, ma anche per incoraggiare le vacanze con gli animali da compagnia, sensibilizzando a tale ospitalità anche nell'ottica di un contrasto agli abbandoni.

"L'istituzione di questo premio - afferma Alessandra Aspesi, responsabile della comunicazione e del marketing di Quattrozampeinfiera - rappresenta un'opportunità unica per le strutture turistiche e per tutti coloro che sono coinvolti nel settore. Offre la possibilità di fornire informazioni, proporre soluzioni e premiare coloro che si distinguono per la loro dedizione verso gli amici a quattro zampe. La promozione di questo nuovo approccio al viaggio e la diffusione della cultura della condivisione delle esperienze di viaggio con gli animali domestici sono fondamentali. Questo premio si propone come un modello esemplare da seguire e non solo riconosce il valore delle strutture che accolgono animali domestici, ma promuove anche uno spirito di condivisione e di responsabilità nei confronti dei nostri amici a quattro zampe".



