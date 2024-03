Nel ponte di Pasqua più taxi in circolazione a Napoli

In occasione delle festività Pasquali il Comune di Napoli ha disposto, in accordo con i sindacati, l'organizzazione dei turni di rinforzo e la sospensione, su base volontaria, del riposo settimanale dei tassisti del servizio taxi per sabato 30 marzo, domenica 31 marzo (turni 14-23 e 14-24 ) e lunedì 1 aprile e martedì 2 aprile (turno 18-06). E' quanto si legge in una nota.

"Con questa organizzazione - ha evidenziato l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza - andiamo ad aumentare il numero di taxi in circolazione nelle festività. In particolare, nei giorni di sabato e domenica, nella fascia pomeridiana, avremo potenzialmente in circolazione circa 350 taxi in più; mentre invece lunedì e martedì avremo potenzialmente, nella fascia mattutina, 120 taxi in più. Un intervento che, insieme all'accordo sindacale chiuso positivamente per il trasporto pubblico, porterà un contributo importante al sistema della mobilità cittadina nei prossimi giorni festivi".



