Meet Forum, le sfide del turismo sostenibile a Pietrarsa

Si terrà a Napoli presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Il 3 e 4 aprile 2024, la IX edizione di 'Meet Forum - Il Turismo sostenibile', organizzato da Destination Italia con il patrocinio della Commissione Europea, Enit, Regione Campania, Comune di Napoli, Fondazione FS Italiane, Università degli Studi di Napoli Federico II, main partner Intesa Sanpaolo.

L'edizione 2024 secondo gli obiettivi dell'Agenda 2030, focalizzerà l'attenzione sul Turismo delle Radici, che interessa persone di origine italiana residenti all'estero. Tra gli argomenti in discussione nel corso dell'evento nazionale: la sostenibilità nel settore enogastronomico, la parità di genere, borghi e parchi, trasformazione digitale. L'economia del Territorio e del Turismo sarà presa in esame da uno studio di Srm - Centro Studi e Ricerche Mezzogiorno. Con il coordinamento di Dina Ravera, Presidente Destination Italia, attesi la ministra del Turismo Daniela Santanchè, Alessio Butti (sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri), Tullio Ferrante (sottosegretario per le Infrastrutture e i trasporti), Giovanni Maria De Vita (della DG Italiani all'Estero-ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), Alessandra Priante (presidente Enit); Felice Casucci (assessore Turismo Regione Campania); Gaetano Manfredi (sindaco di Napoli); Carlo Marino, (sindaco di Caserta e presidente Anci Campania) oltre a rappresentanti della comunità finanziaria, mondo accademico, associazione. Ospite d'eccezione sarà Paolo Nespoli astronauta e ingegnere meccanico.

"La sostenibilità non deve essere solo uno slogan - dichiara la ministra Santanchè - a partire dal primo piano industriale per il turismo, la stiamo declinando in ogni nostro provvedimento.

Per questo abbiamo fatto importanti investimenti tramite i 42 milioni per il turismo sostenibile, comprensivi di fondi che prevedono interventi per la messa a sistema delle aree di sosta camper, considerando il segmento del turismo all'aria aperta altamente strategico per favorire la destagionalizzazione e promuovere la riscoperta dei borghi. A questo si aggiungono anche i 5 milioni per i progetti 'grandi destinazioni turistiche' con l'obiettivo di garantire un graduale defaticamento degli itinerari tradizionali, a fronte di nuovi percorsi".



