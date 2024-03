Giovane incensurato ferito con un coltello nel Napoletano

Un giovane incensurato di 22 anni è stato colpito con un coltello allo sterno ed alla coscia.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane sarebbe stato ferito da alcuni sconosciuti mentre era a piedi in via Campana, nel comune di Quarto.

I carabinieri della stazione di Fuorigrotta sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Il 22enne è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Indagini in corso per ricostruire vicenda e chiarire motivazioni



Riproduzione riservata © Copyright ANSA