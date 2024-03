Comuni sciolti in Irpinia, nominati i commissari

In attesa del decreto del presidente della Repubblica, è stato formalizzato con effetto immediato dal prefetto di Avellino, Paola Spena, la sospensione dei consigli comunali di Monteforte Irpino e Quindici con la contestuale decadenza dei sindaci Costantino Giordano e Eduardo Rubinaccio.

Nominate anche le commissioni straordinarie che gestiranno per i prossimi 18 mesi i due comuni sciolti dal governo per condizionamenti mafiosi. La commissione per il comune di Monteforte Irpino è composta da Rosalba Scialla, prefetto a riposo; Salvatore Guerra, viceprefetto aggiunto e da Raffaele Barbato, funzionario economico finanziario. Per ilcomune di Quindici, la commissione è composta dai viceprefetti Vincenzo Lubrano e Sabrina D'Angeli, e dal dirigente di seconda fascia, Alessandra Pascarella.



