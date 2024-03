Trasferiti a Napoli 50 migranti, erano sbarcati a Lampedusa

Nella tarda serata di ieri sono giunti a Napoli 50 migranti provenienti da Catania, assegnati dal ministero dell'Interno alla Campania nell'ambito del piano di distribuzione dei cittadini stranieri richiedenti asilo giunti sul territorio nazionale. Lo rende noto il prefetto di Napoli, Michele di Bari.

I migranti sono 37 uomini, 4 donne e 3 nuclei familiari, composti da una madre con un figlio minore, una madre con due figli minori, una madre con tre figli minori.

Sono stati ripartiti tra tutte le province campane e hanno trovato ospitalità nei Centri di accoglienza straordinaria attivi sul territorio regionale, dove, si legge in una nota, "attenderanno i tempi necessari all'esame della domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale".

I richiedenti asilo - di nazionalità camerunense, gambiana, ganese, guineana, nigeriana, maliana, senegalese, togolese e tunisina - erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi per poi essere trasferiti, all'esito delle consuete operazioni di identificazione, nel centro di prima accoglienza di Catania.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA