Petardo contro auto avvocatessa, indagano carabinieri

Indagini sono in corso per risalire agli autori che la notte scorsa a Montoro, in provincia di Avellino, hanno fatto esplodere un grosso petardo che ha danneggiato l'auto di un'avvocatessa del posto. Lievi i danni subiti dall'automezzo parcheggiato nei pressi dell'abitazione della professionista, Tiziana Teodosio.

I carabinieri della Compagnia di Solofra visioneranno le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona. Al momento gli investigatori escludono un diretto collegamento con l'attività professionale della Teodosio, impegnata come difensore nel processo "Aste Ok" in corso ad Avellino sulle aste giudiziarie e il Clan Partenio. Nel recente passato, Teodosio avrebbe subito intimidazioni da parte di personaggi coinvolti nell'inchiesta.



