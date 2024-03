Auto contro moto sulla statale a Vietri, muore un centauro

Un centauro di 32 anni è morto in un violento impatto con un'automobile sul tratto di strada ex statale 18 Tirrenia Inferiore, all'altezza della frazione Molina, a Vietri sul Mare (Salerno).

"Nel manifestare forte vicinanza alla famiglia del giovane 32enne per la tremenda tragedia, ci ritroviamo ancora una volta a piangere una vittima della strada - ha detto il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone -. L'amministrazione comunale di Vietri è stanca ed avvilita di contare ogni anno un vero e proprio bollettino di guerra sull'ex SS18. Chiederemo a tutti organi politici e istituzionali un immediato incontro insieme al Prefetto per valutare tutte le misure idonee a prevenire tali tragedie ed a reiterare le richieste già fatte da oltre due anni. Il Comune di Vietri sul Mare è pronto a farsi carico delle incombenze tecnologiche e di controllo se verrà autorizzato ad agire".



