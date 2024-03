Arriva nel Salernitano la mostra Leonardo Da Vinci 3d: questa sera, alle ore 19.30, l'inaugurazione a Bellizzi.

La sede della mostra è la Biblioteca Comunale intitolata proprio a Leonardo da Vinci, tra l'altro recentemente riqualificata e ristrutturata grazie a un finanziamento complessivo di circa 100mila euro concesso attraverso i fondi ordinari della Regione Campania proprio per sostenere un progetto, immaginato dal Comune di Bellizzi, per celebrare l'Anno Leonardiano. La mostra è visitabile fino al 6 maggio (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 13.00).

L'ingresso è gratuito.

Entusiasta il sindaco Mimmo Volpe: "Grazie al finanziamento accordato dalla Regione Campania siamo riusciti a organizzare un fitto programma di appuntamenti dedicati a Leonardo, trasversali e di grande interesse ed impatto sulla nostra comunità e non solo. A questo bisogna aggiungere l'importante opera di ristrutturazione della nostra amata biblioteca che, anche grazie a questa mostra, diventa sempre più cuore pulsante della vita culturale di Bellizzi offrendo ai cittadini, di tutte le età e di tutte le fasce sociali, un luogo di ritrovo e condivisione".

L'evento, che ha già riscosso grande successo in Italia, stupirà il pubblico con effetti sorprendenti: fra realtà aumentata e gli oggetti museali come le macchine leonardiane, la mostra scardina i tradizionali confini museali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA